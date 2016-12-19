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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:14234

Государство изменило держателя ПриватБанка

Государство изменило номинального держателя ПриватБанка. Ранее им было Министерство финансов Украины, однако с 25 сентября 2019 года стал Кабинет министров Украины.

Соответствующие сведения опубликованы на сайтеНационального банка Украины.

Отметим, что судебные процессы по признанию «незаконности» национализации банка продолжаются между Игорем Коломойским и подконтрольными ему компаниями, которые были владельцами акций банка, с одной стороны и Министерством финансов Украины, которое было номинальным владельцем банка, с другой.

Передача 100% пакета акций ПриватБанка из Минфина в Кабмин может быть попыткой государства защитить от негативных решений судов по национализации ПриватБанка,сообщает FinClub. Таким образом, в случае проигрыша государства в суде против Коломойского, заседание которого состоится 19 декабря, суд может обязать Минфин вернуть акции ПриватБанка, но учреждение не сможет этого сделать, ведь потеряет к ним доступ.

 
Экономика Приватбанк

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