Государство изменило держателя ПриватБанка

Соответствующие сведения опубликованы на сайтеНационального банка Украины.
Отметим, что судебные процессы по признанию «незаконности» национализации банка продолжаются между Игорем Коломойским и подконтрольными ему компаниями, которые были владельцами акций банка, с одной стороны и Министерством финансов Украины, которое было номинальным владельцем банка, с другой.
Передача 100% пакета акций ПриватБанка из Минфина в Кабмин может быть попыткой государства защитить от негативных решений судов по национализации ПриватБанка,сообщает FinClub. Таким образом, в случае проигрыша государства в суде против Коломойского, заседание которого состоится 19 декабря, суд может обязать Минфин вернуть акции ПриватБанка, но учреждение не сможет этого сделать, ведь потеряет к ним доступ.
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