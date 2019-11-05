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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:18194

Небайдужих сумчан запрошують стати помічниками Святого Миколая

У Сумах розпочали збирати подарунки для вихованців Лебединської школи-інтернату в рамках благодійної акції «Мандрівник Миколай – на гостину завітай».

Вже більше десяти років цей захід організовують Центральна міська бібліотека ім. Т. Г. Шевченка та Сумський клуб мандрівників, привітати малечу кличуть й інших містян.

Принести матеріали для творчості, розвиваючі ігри, книги, спортивний інвентар та інші гостинці можна за адресою: вул. Кооперативна, 6 до відділу літератури мистецтва, що на 1-му поверсі Центральної міської бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка, з понеділка по четвер (9:00-20:00), у суботу та неділю (10:00-19:00).

Акція триватиме до 12 грудня.

Колективна поїздка до інтернату та вручення зібраних подарунків відбудеться у неділю, 15 грудня.

Общество Благотворительность День Святого Николая

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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