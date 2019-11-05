Небайдужих сумчан запрошують стати помічниками Святого Миколая

Вже більше десяти років цей захід організовують Центральна міська бібліотека ім. Т. Г. Шевченка та Сумський клуб мандрівників, привітати малечу кличуть й інших містян.
Принести матеріали для творчості, розвиваючі ігри, книги, спортивний інвентар та інші гостинці можна за адресою: вул. Кооперативна, 6 до відділу літератури мистецтва, що на 1-му поверсі Центральної міської бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка, з понеділка по четвер (9:00-20:00), у суботу та неділю (10:00-19:00).
Акція триватиме до 12 грудня.
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