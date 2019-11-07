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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:36163

«Сумыхимпром-СДПУ» сыграет с киевлянами и командой с Полтавщины

Ассоциация футзала Украины определила состав участников и календарь группы «4» чемпионата Украины среди команд Второй лиги, сообщает пресс-служба АФС.

В состав группы вошли: «Сумыхимпром - СДПУ», столичные «Юринновация» и «Победитель», а также «Геология» из Кременчуга. Команды сыграют в два круга каждый с каждым. Первый тур запланирован на 6-9 декабря. Календарь выглядит следующим образом:

1-й тур

«Геология» - «Победитель»

«Сумыхимпром» - «Юринновация»

2-й тур

«Геология» - «Сумыхимпром-СДПУ»

«Победитель» - «Юринновация»

3-й тур

«Юринновация» - «Геология»

«Победитель» - «Сумыхимпром-СДПУ»

4-й тур

«Геология» - «Юринновация»

«Сумыхимпром-СДПУ» - «Победитель»

5-й тур

«Сумыхимпром-СДПУ» - «Геология»

«Юринновация» - «Победитель»

6-й тур

«Победитель» - «Геология»

«Юринновация» - «Сумыхимпром-СДПУ»

Спорт Сумыхимпром-СГПУ Футзал

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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