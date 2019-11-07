«Сумыхимпром-СДПУ» сыграет с киевлянами и командой с Полтавщины

В состав группы вошли: «Сумыхимпром - СДПУ», столичные «Юринновация» и «Победитель», а также «Геология» из Кременчуга. Команды сыграют в два круга каждый с каждым. Первый тур запланирован на 6-9 декабря. Календарь выглядит следующим образом:
1-й тур
«Геология» - «Победитель»
«Сумыхимпром» - «Юринновация»
2-й тур
«Геология» - «Сумыхимпром-СДПУ»
«Победитель» - «Юринновация»
3-й тур
«Юринновация» - «Геология»
«Победитель» - «Сумыхимпром-СДПУ»
4-й тур
«Геология» - «Юринновация»
«Сумыхимпром-СДПУ» - «Победитель»
5-й тур
«Сумыхимпром-СДПУ» - «Геология»
«Юринновация» - «Победитель»
6-й тур
«Победитель» - «Геология»
«Юринновация» - «Сумыхимпром-СДПУ»
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