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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:28133

У Сумах приймають пропозиції від громадськості до проєктів бюджету та Програми економічного і соціального розвитку на 2020 рік

З 28 листопада по 12 грудня у Сумах триватимуть електронні консультації з громадськістю щодо проєктів бюджету на 2020 рік та Програми економічного і соціального розвитку на 2020 рік та основні напрями розвитку на 2021-2022 роки.

Про це повідомили у Департаменті фінансів, економіки та інвестицій.

Особливістю є те, що документи розроблені для Сумської міської об’єднаної територіальної громади, тобто з врахуванням фінансування та забезпечення розвитку Піщанського старостинського округу.

Проєкти рішень «Про бюджет Сумської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» та «Про Програму економічного і соціального розвитку Сумської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік та основні напрями розвитку на 2021-2022 роки» оприлюднені на офіційному сайті Сумської міської ради в розділі «Проекти рішень Сумської міської ради» 25 листопада.

Пропозиції та зауваження до цих проектів приймаються з 28 листопада по 12 грудня (до 17:15) шляхом заповнення онлайн-форм.

При наданні пропозиції потрібно обрати необхідний розділ, викласти короткий опис пропозиції, зазначивши адресу об’єкту (за необхідності). До розгляду не приймаються пропозиції, які мають неконкретний характер, містять ненормативну лексику, наклепи, образи, суперечать чинному законодавству України.

Результати проведення громадського обговорення будуть оприлюднені на офіційному сайті Сумської міської ради (сторінка «Громадське обговорення») у визначений чинним законодавством термін.

Більш детальну інформацію можна отримати за цим посиланням.

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