У конотопчанина нашли арсенал боеприпасов Сообщение о том, что 59-летний конотопчанин может хранить взрывчатку, поступило в полицию от местного отдела управления Службы безопасности Украины.

Во время санкционированного обыска оперативники обнаружили в квартире мужчины предметы, похожие на взрывные устройства РГД-5 и Ф-1, универсальный запал к ручным гранатам и 12 патронов калибра 5,45 мм. Правоохранителям правонарушитель пояснил, что все это он случайно нашел вблизи железнодорожных путей, когда собирал металлолом. А в полицию не отнес, так как собирался взрывчаткой «глушить» рыбу.

Все обнаруженное оперативники изъяли и направили на экспертизу. Специалисты-взрывотехники областного управления полиции подтвердили, что обнаруженные при обыске предметы действительно являются взрывоопасными.

Следователями уже объявлено мужчине о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Ему избрана мера пресечения в виде личного обязательства. За содеянное злоумышленнику грозит уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

К тому же правоохранители установили, что в его «криминальном активе» уже есть судимости за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ и грабеж, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.