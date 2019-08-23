Сумской биатлонист в топ-10 первой гонки сезона

В норвежском Шушене, в рамках первого этапа Кубка IBU, мужской спринтерской гонкой официально стартовал новый биатлонный сезон, пишет Biathlonnews.com.ua.
Гонка проходила при тяжёлых погодных условиях - на огневом рубеже наблюдались порывы шквального ветра, из-за чего спортсмены допускали множество промахов.
Лучше других украинцев гонку провел уроженец Сумщины Андрей Доценко. После нуля в лежке, Доценко допустил три промаха на стойке, однако за счёт скорострельности сумел обойти партнёров по команде.
Черниговчанин Сергей Семенов показал лучший среди украинцев ход по дистанции, однако два промаха, а также очень долгая работа на стрельбе стоя не позволили спортсмену полнятся выше 13-й позиции. Сумчанин Богдан Цымбал был 16-м, Антон Дудченко – 26-м.
Остальные украинцы все без исключения заработали кубковые очки.
Кубок IBU. Шушен, Норвегия. Спринт, мужчины:
1. Лукас Фратцшер, Германия (1+0) 28:33,1
2. Харольд Леммерер, Австрия (0+1) +5,7
3. Александер-Фьельд Андерсен, Норвегия (0+3) +17,3
...
9. Андрей Доценко, Украина (0+3) +1:22,3
13. Сергей Семенов, Украина (0+2) +1:33,7
16. Богдан Цымбал, Украина (1+2) +1:51,5
17. Виталий Труш, Украина (0+1) +1:52,3
26. Антон Дудченко, Украина (2+3) +2:31,2
37. Руслан Бригадир, Украина (0+2) +2:47,3
Сегодня, 28 ноября, в норвежском Шушене пройдут первые официальные старты зимнего сезона 2019/20....
Женская сборная Украины по биатлону, после контрольных стартов в норвежском Шушене, определилась с составом команды на первый этап Кубка мира,...
Дмитрий Пидручный и уроженка Сум Анастасия Меркушина выступят на Рождественской гонке от Украины....
Руководство Тростянецкой ОТГ вместе с представителями компании, предлагающей оборудование для производства искусственного снега, отработали всю трассу и точки размещения оборудования,...
Сегодня, 23 августа, в Раубичах (Беларусь) стартовал летний чемпионат мира по биатлону....