Сумской биатлонист в топ-10 первой гонки сезона Четверо украинцев финишировали в топ-20 в спринте на первом этапе Кубка IBU.

В норвежском Шушене, в рамках первого этапа Кубка IBU, мужской спринтерской гонкой официально стартовал новый биатлонный сезон, пишет Biathlonnews.com.ua.

Гонка проходила при тяжёлых погодных условиях - на огневом рубеже наблюдались порывы шквального ветра, из-за чего спортсмены допускали множество промахов.

Лучше других украинцев гонку провел уроженец Сумщины Андрей Доценко. После нуля в лежке, Доценко допустил три промаха на стойке, однако за счёт скорострельности сумел обойти партнёров по команде.

Черниговчанин Сергей Семенов показал лучший среди украинцев ход по дистанции, однако два промаха, а также очень долгая работа на стрельбе стоя не позволили спортсмену полнятся выше 13-й позиции. Сумчанин Богдан Цымбал был 16-м, Антон Дудченко – 26-м.

Остальные украинцы все без исключения заработали кубковые очки.

Кубок IBU. Шушен, Норвегия. Спринт, мужчины:

1. Лукас Фратцшер, Германия (1+0) 28:33,1

2. Харольд Леммерер, Австрия (0+1) +5,7

3. Александер-Фьельд Андерсен, Норвегия (0+3) +17,3

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9. Андрей Доценко, Украина (0+3) +1:22,3

13. Сергей Семенов, Украина (0+2) +1:33,7

16. Богдан Цымбал, Украина (1+2) +1:51,5

17. Виталий Труш, Украина (0+1) +1:52,3

26. Антон Дудченко, Украина (2+3) +2:31,2

37. Руслан Бригадир, Украина (0+2) +2:47,3