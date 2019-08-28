Смерть в лифте: обвиняемый заммэра Сум вместо суда поехал в министерство Сегодня, 28 ноября, в Ковпаковском райсуде Сум должно было состояться судебное заседание по делу о гибели младенца в лифте.

Однако заседание отложили из-за неявки одного из обвиняемых - заместителя мэра Сум Александра Журбы. Как сообщил его защитник, вчера Сумской городской совет получил приглашение на имя Журбы от общественного совета при министерстве развития громад и территорий. Один из вопросов повестки дня заседания этого совета был обсуждение состояния развития системы централизованного теплоснабжения в городе Сумы. Так как в мэрии за теплоснабжение отвечает именно Александр Журба, то он уехал в Киев. Следующее судебное заседание назначено на 11 декабря, пишет sumy.today.

Напомним: речь идет о гибели младенца в якобы капитально отремонтированном лифте дома на Супруна, 32/1 2 января этого года.

Судят заместителя сумского городского головы Александра Журбу и тогдашнего директора Департамента инфраструктуры города Григория Яременко по ч. 2 ст. 367 Уголовного Кодекса Украины. Директора ООО «Горсумылифт» судят по ч.2 ст. 272 и ч.2 ст.367 УК, прораба и электромеханика «Горсумылифта» по ч. 2 ст.272 УК.