Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:14400

Ночью в Шостке тушили авто

В Шостке пожарные ликвидировали возгорание легкового авто.

Сегодня, 28 ноября, в 00:52, в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании автомобиля ВАЗ по ул. Озерная в г. Шостка. О пожаре сообщил случайный прохожий, который увидел дым из-под капота автомобиля. На место происшествия был направлен дежурный караул 5-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачен моторный отсек легковушки. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальной автомобиль и на припаркованную рядом машину.

В 1:04 возгорание локализовали, а в 1:10 - потратив на тушение почти 1,5 тонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 6 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Право Пожар Пожар авто Шостка

По тематике

Сегодня 14:01

В Шостке повысили тариф на воду

Решение о повышении тарифа принято на заседании исполкома городского совета, которое состоялось 27 ноября....

Ночной пожар уничтожил крышу бывшего военкомата в Ямполе
Вчера 14:32

Ночной пожар уничтожил крышу бывшего военкомата в Ямполе

Огнем были повреждены перекрытия, внутренние перегородки и обуглены стены помещения, которое сейчас находится в собственности монастыря....

В Шостке прошел международный турнир по индорхоккею
26.11.2019 16:40

В Шостке прошел международный турнир по индорхоккею

22-24 ноября в Шостке состоялся международный турнир по индорхоккею памяти А. Н. Федоренко....

26.11.2019 15:09

На Сумщине спасатели целую ночь тушили пожар в селе

Сегодня, 26 ноября, в 00:11 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Покровская в...

26.11.2019 11:44

В Шостке полицейские оперативно задержала грабителя, отобравшего телефон у 11-летнего мальчика

В течение нескольких часов злоумышленник ограбил женщину и 11-летнего мальчика, отобрав у них деньги и мобильный телефон....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.