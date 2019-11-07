Ночью в Шостке тушили авто

Сегодня, 28 ноября, в 00:52, в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании автомобиля ВАЗ по ул. Озерная в г. Шостка. О пожаре сообщил случайный прохожий, который увидел дым из-под капота автомобиля. На место происшествия был направлен дежурный караул 5-й Государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что огнем охвачен моторный отсек легковушки. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальной автомобиль и на припаркованную рядом машину.
В 1:04 возгорание локализовали, а в 1:10 - потратив на тушение почти 1,5 тонны воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 6 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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