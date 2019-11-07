Завтра в Сумах ожидают сильный дождь

По прогнозам Укргидрометцента, 29 ноября на всей территории Сумщины прогнозируются значительные дожди (И уровень опасности, желтый).
Сумской областной гидрометцентр сообщает о прогнозе погоды на ближайшие три дня....
На выходных в Сумской области сохранится морозная погода....
Антициклон с востока принесет в четверг похолодание....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что во вторник,...
До конца недели погоду Сумщины будет определять периферия антициклона, ожидается сухая, теплая обычной погода....