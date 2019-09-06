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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:33576

В Белополье перенесли День города

Со следующего года День города Белополье будут праздновать 21 сентября.

Такое решение было принято сегодня, 28 ноября, на сессии Белопольского горсовета.

Вопрос о переносе даты празднования дня города Белополье с 3 на 21 сентября вызвал среди депутатов оживленное обсуждение. Как отметил мэр Юрий Зарко, исторически правильно празднования этого праздника именно 21 сентября. Как известно, именно в этот день христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы, а первая церковь, построенная в Белополье, получила наименование именно этого праздника. Поэтому, престольный праздник Белополья приходится именно на 21 сентября.

- К тому же, - отмечает Юрий Зарко, - я считаю неэтичным устраивать гуляния в День памяти. Я подчеркиваю, что возложение цветов, митинг и памяти погибших во Второй мировой войне, как обычно, будет проходить 3 сентября.

Однако, это, казалось бы, простой вопрос вызвал живое обсуждение среди депутатов, ведь, как оказалось, именно 21 сентября Искрискивщинская громада отмечает День села.

- Сегодня, я хочу передать вам мнение наших жителей, - начала речь депутат от Искрискивщинской громады Оксана Быхова. - Мы считаем, что проведение Дня города Белополье именно 21 сентября является неуместным, и мы - против! Наше село уже несколько лет отмечает День села в этот день. Многие искрискивщинцы живут в Белополье, но в день малой родины мы собираемся все вместе и отдыхаем, гуляем, общаемся.

Депутат выразила свои волнения по поводу празднования обоих праздников в один день. Но, несмотря на ее возмущение, депутатский корпус своим большинством все же утвердил перенос Дня города на 21 сентября.

Депутаты также напомнили, что престольный праздник в Искрисковщине приходится на День Святой Варвары (17 декабря), но если жителям не важно отмечать ли день села на престол, то они могут с легкостью выбрать любую другую дату. Для белопольчан же принципиально отмечать свой праздник именно в День Пресвятой Богородицы, ведь именно она - покровительница города, пишет Білопілля.сіті.

Общество Белополье День города

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