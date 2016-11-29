В Сумах соревновались гимнасты

В соревнованиях участвовали около 60 спортсменов, воспитанников КДЮСШ «Сумы» и КДЮСШ № 2 г. Сумы.
В упорной борьбе, места распределились следующим образом:
2 разряд
1 - Губенко Всеволод
2 - Бурик Кирилл
3 - Сысоев Никита
2 разряд, произвольная программа
1 - Балашов Никита
2 - Куксенко Андрей
3 - Казаков Данил
3 разряд
1 - Чуяшенко Марк
2 - Шаповал Ярослав
3 - Пономарев Илья
1 юношеский разряд
1 - Ткачев Илья
2 - Кулагин Дмитрий
3 - Кобзистый Дмитрий
2 юношеский разряд
1 - Хаватма Таймур
2 - Шульженко Степан
3 - Дерябин Николай
3 - Чумаков Матвей
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