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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:53250

В Сумах соревновались гимнасты

22-23 ноября на стадионе «Авангард» провели Открытое первенство КДЮСШ «Сумы» по спортивной гимнастике.

В соревнованиях участвовали около 60 спортсменов, воспитанников КДЮСШ «Сумы» и КДЮСШ № 2 г. Сумы.

В упорной борьбе, места распределились следующим образом:

2 разряд

1 - Губенко Всеволод

2 - Бурик Кирилл

3 - Сысоев Никита

2 разряд, произвольная программа

1 - Балашов Никита

2 - Куксенко Андрей

3 - Казаков Данил

3 разряд

1 - Чуяшенко Марк

2 - Шаповал Ярослав

3 - Пономарев Илья

1 юношеский разряд

1 - Ткачев Илья

2 - Кулагин Дмитрий

3 - Кобзистый Дмитрий

2 юношеский разряд

1 - Хаватма Таймур

2 - Шульженко Степан

3 - Дерябин Николай

3 - Чумаков Матвей

Спорт Спортивная гимнастика

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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