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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:24504

Перед выборами сумские депутаты хотят по миллиону

Сегодня, 28 ноября, на заседании постоянной бюджетной комиссии депутаты Сумского городского совета проголосовали за увеличение суммы, выделяемой им из бюджета на выполнение избирательных программ и поручений избирателей.

Такое предложение постоянная депутатская комиссия представит на рассмотрение Сумскому городскому голове, исполнительному комитету городского совета и департаменту финансов, экономики и инвестиций, пишет sumy.today.

Депутаты хотят увеличить так называемые «депутатские деньги» с 350 тыс. грн, как в этом году, до 1 млн грн в следующем.

За такое предложение проголосовали 8 из 10 присутствовавшими депутатов. Воздержались директор департамента финансов Светлана Липовая и глава комиссии Владимир Шилов (оба из «Батькивщины»).

Напомним: в 2020 году состоятся выборы в местные советы, в том числе в Сумской городской.

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Политика Депутатские деньги

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