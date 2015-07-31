Перед выборами сумские депутаты хотят по миллиону

Такое предложение постоянная депутатская комиссия представит на рассмотрение Сумскому городскому голове, исполнительному комитету городского совета и департаменту финансов, экономики и инвестиций, пишет sumy.today.
Депутаты хотят увеличить так называемые «депутатские деньги» с 350 тыс. грн, как в этом году, до 1 млн грн в следующем.
За такое предложение проголосовали 8 из 10 присутствовавшими депутатов. Воздержались директор департамента финансов Светлана Липовая и глава комиссии Владимир Шилов (оба из «Батькивщины»).
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