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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:52292

Больничный Маслюка: завершилось рассмотрение дела бывшего зампрокурора Сущины

Сегодня, 28 ноября, в Заречном райсуде завершилось рассмотрение по делу по уголовному производству по обвинению бывшего заместителя прокурора Сумской области Сергея Масленка.

Прокуратура инкриминирует Сергею Маслюку подделку и использование справки о лечении в стационаре в инфекционном отделении одной из сумских больниц. Вместо этого Сергей Маслюк отдыхал в апарт-отеле «МарсМарос» в Яремчанском районе Ивано-Франковской области с 7 по 18 августа 2017 года, пишет sumy.today.

Прокурор просил назначить наказание в виде 850 гривен штрафа.

В своем последнем слове Сергей Маслюк отметил, что считает дело заказным и построенным на предположениях и просил оправдать его.

Решение по этому делу суд огласит 2 декабря.

Право Сергей Маслюк

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