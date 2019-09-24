Больничный Маслюка: завершилось рассмотрение дела бывшего зампрокурора Сущины

Прокуратура инкриминирует Сергею Маслюку подделку и использование справки о лечении в стационаре в инфекционном отделении одной из сумских больниц. Вместо этого Сергей Маслюк отдыхал в апарт-отеле «МарсМарос» в Яремчанском районе Ивано-Франковской области с 7 по 18 августа 2017 года, пишет sumy.today.
Прокурор просил назначить наказание в виде 850 гривен штрафа.
В своем последнем слове Сергей Маслюк отметил, что считает дело заказным и построенным на предположениях и просил оправдать его.
Решение по этому делу суд огласит 2 декабря.
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