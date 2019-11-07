Подозреваемый в жестоком убийстве рассказал, как зарезал женщину-риелтора В пятницу, 29 ноября, в Ковпаковском райсуде Сум будут выбирать меру пресечения подозреваемому в убийстве женщины-риелтора.

Это 28-летний сумчанин, который был клиентом агентства недвижимости. По версии следствия, он совершил убийство из-за денег, которые она отказалась ему возвращать. Сейчас его задержали, следователи готовят ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, пишет UA:СУМИ.

«По объявлению он нашел данное агентство недвижимости, и обратился к потерпевшей с целью получения услуг по аренде жилья, при этом заплатив 400 грн. После того, как он начал связываться с владельцами предоставленных квартир для аренды жилья, на телефоны никто не отвечал, или квартиры были уже сданы, в некоторых случаях телефоны были отключены. Когда он пришел к ней с требованием вернуть ему деньги за предоставление некачественных услуг, потерпевшая отказала, и в это время у него возник умысел на совершение умышленного убийства», - рассказал начальник Главного управления Нацполиции Сумщины Руслан Пиняга.

По его словам, во время розыска опросили около 170 местных жителей, просмотрели камеры видеонаблюдения и установили хронологию движения женщины в день совершения убийства. После задержания подозреваемый в убийстве сознался. По информации полиции, до этого он судим не был.

«Я не сдержался, достал нож из пакета и полоснул по горлу. Потом я в состоянии аффекта взял ее за ноги, потянул в туалет, свернул ноги, то есть поднял и закрыл дверь на защелку. Вытер кровь, закрыл дверь. Забрал сумку ее, телефон, взял ключ, закрыл дверь в кабинет и решетку на улице, и дверь без замка закрыл входную», - рассказал задержанный.

Речь идет об убийстве, которое произошло 22 ноября. Вечером того дня в полицию обратился мужчина, который сообщил, что не может найти свою жену. Она слишком рано ушла на работу и не вернулась. Правоохранители приехали в офис по улице Ильинская, где работала риелтор. Двери были закрыты снаружи. Когда их сломали - обнаружили тело женщины с многочисленными колото-резаными ранами. По информации пресс-службы Сумской областной прокуратуры, медики насчитали на теле убитой 26 порезов. Если вину задержанного докажут, ему грозит от 10 до 15 лет за решеткой или пожизненное заключение.