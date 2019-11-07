Госэкоинспекция не согласовала Схему санитарной очистки города Сумы В Государственную экологическую инспекцию в Сумской области на рассмотрение и согласование поступили материалы Схемы санитарной очистки города Сумы, рассчитанной на 15 лет.

Этот документ разрабатывался ГП «Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт городского хозяйства», согласно договору с Департаментом инфраструктуры города Сумского городского совета от 22.04.2019 №301-б. Специалисты отдела государственного экологического надзора (контроля) обращение с отходами и опасными химическими веществами внимательно проработали в пределах компетенции предоставленные материалы и обнаружили несоответствия со вставленными нормативами ДБН Б.2.2-6: 2013 и требованиями природоохранного законодательства.

Так, оказалось, что разработанная схема не определяет мест складирования скола льда и загрязненного снега, а также мест мытья и дезинфекции мусорных контейнеров и мусоровозов; не предусмотрен сбор и централизованный вывоз опасных отходов (ртутьсодержащих ламп, отработанных батареек и аккумуляторов и т.д.), а также создание пунктов сбора для повторного использования мебели, бытовой техники, одежды и других товаров, бывших в употреблении, чего требует Национальная стратегия управления отходами в Украине до 2030 года, и т.д.

Также в схеме нет ни слова о надлежащей рекультивации бывшего полигона ТБО, который находится на землях Верхнесыроватского сельского совета. Он эксплуатировался Сумской городским советом до 2007 года, но пока находится в неудовлетворительном состоянии и до сих пор не сдан как объект завершенного строительства.

Однако, наиболее возмутительным является тот факт, что в схеме указано недостоверную информацию, что, якобы, Государственная экологическая инспекция в Сумской области не выявила нарушений правил эксплуатации полигона ТБО во время плановой проверки в 2019 году. В подтверждение этого Сумской городской совет предоставил разработчику схемы только первые 4 страницы акта из 18. Именно на отсутствующих страницах акта специалистами Инспекции описано 8 нарушений требований природоохранного законодательства при эксплуатации полигона ТБО, по которым составлено 6 протоколов и выдано предписание по устранению выявленных нарушений.

Более того, в схеме отметили только город Сумы, «забыв» о селах, входящих в состав Сумской городского ОТГ - Песчаное, Верхнее Песчаное, Житейское, Загорское, Кирияковщина и Трофименково.

Поэтому, не может быть и речи о согласовании Государственной экологической инспекцией в Сумской области Схемы санитарной очистки города Сумы, пока разработчики не учтут каждое замечание, указанное специалистами Инспекции, сообщает пресс-служба ведомства.

Схему санитарной очистки города Сумы можно посмотреть по ссылке.