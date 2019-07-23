Суд решил отдать банку квартиру сумского нардепа

Речь идет о квартире в Киеве площадью 33 квадратных метра, которую Игорь Васильев приобрел в ипотеку еще в 2007 году, пишет Sumy.Today.
Банк считает, что Васильев нарушил условия договора ипотеки и должен был ему более 1,1 млн грн.
В квартире, приобретенной в ипотеку, кроме Васильева, зарегистрированы его жена и ребенок. Но банк заявил, что членов семьи Игорь Васильев прописал без согласия банка, чем нарушил условия договора. Суд решил спор в пользу банка. Но решение еще не вступило в законную силу. Нардеп вправе обжаловать его в апелляционной инстанции.
Сам нардеп Игорь Васильев сообщил, что с решением суда не согласен и будет его обжаловать. При этом он признал, что обязательства перед банком до конца не выполнил и всю сумму кредита не оплатил. Причиной этого назвал кризис 2008-2009 годов, но в то же время отказался назвать сумму долга, которую признает.
Он сказал, что его позиция будет изложена в апелляционной жалобе. При этом сообщил, что он подавал отзыв на иск банка, однако суд в своем решении его позиции не прислушался.
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