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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:351

Суд решил отдать банку квартиру сумского нардепа

Святошинский райсуд Киева 20 ноября решил спор между «Универсал банком» и Игорем Васильевым, который стал нардепом по мажоритарному округу №158 летом 2019 года, в пользу банка.

Речь идет о квартире в Киеве площадью 33 квадратных метра, которую Игорь Васильев приобрел в ипотеку еще в 2007 году, пишет Sumy.Today.

Банк считает, что Васильев нарушил условия договора ипотеки и должен был ему более 1,1 млн грн.

В квартире, приобретенной в ипотеку, кроме Васильева, зарегистрированы его жена и ребенок. Но банк заявил, что членов семьи Игорь Васильев прописал без согласия банка, чем нарушил условия договора. Суд решил спор в пользу банка. Но решение еще не вступило в законную силу. Нардеп вправе обжаловать его в апелляционной инстанции.

Сам нардеп Игорь Васильев сообщил, что с решением суда не согласен и будет его обжаловать. При этом он признал, что обязательства перед банком до конца не выполнил и всю сумму кредита не оплатил. Причиной этого назвал кризис 2008-2009 годов, но в то же время отказался назвать сумму долга, которую признает.

Он сказал, что его позиция будет изложена в апелляционной жалобе. При этом сообщил, что он подавал отзыв на иск банка, однако суд в своем решении его позиции не прислушался.

Право Игорь Васильев

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