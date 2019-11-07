На Сумщине трое напали на таксиста

Как сообщили в полиции, в Шостке трое сели в автомобиль такси и после того, как выехали из города, один из пассажиров, который сидел сзади, нанес водителю удар ножом.
К счастью, удар прошел по касательной. Водитель схватил нож за лезвие и выхватил, а потом выбросил из машины. Мужчина успел включить рацию, диспетчер вызвала подмогу. Бандитов задержали сами таксисты на дороге Шостка-Воронеж…
Сейчас работает следственно-оперативная группа. На месте происшествия – начальник отдела полиции Сергей Забозлаев, пишет Шостка.инфо.
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