На Сумщине трое напали на таксиста Сегодня вечером, 28 ноября, совершено разбойное нападение на таксиста.

Как сообщили в полиции, в Шостке трое сели в автомобиль такси и после того, как выехали из города, один из пассажиров, который сидел сзади, нанес водителю удар ножом.

К счастью, удар прошел по касательной. Водитель схватил нож за лезвие и выхватил, а потом выбросил из машины. Мужчина успел включить рацию, диспетчер вызвала подмогу. Бандитов задержали сами таксисты на дороге Шостка-Воронеж…

Сейчас работает следственно-оперативная группа. На месте происшествия – начальник отдела полиции Сергей Забозлаев, пишет Шостка.инфо.