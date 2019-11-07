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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:23195

На Сумщине трое напали на таксиста

Сегодня вечером, 28 ноября, совершено разбойное нападение на таксиста.

Как сообщили в полиции, в Шостке трое сели в автомобиль такси и после того, как выехали из города, один из пассажиров, который сидел сзади, нанес водителю удар ножом.

К счастью, удар прошел по касательной. Водитель схватил нож за лезвие и выхватил, а потом выбросил из машины. Мужчина успел включить рацию, диспетчер вызвала подмогу. Бандитов задержали сами таксисты на дороге Шостка-Воронеж…

Сейчас работает следственно-оперативная группа. На месте происшествия – начальник отдела полиции Сергей Забозлаев, пишет Шостка.инфо.

Право Нападение на таксиста Шостка

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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