В Сумах пропал 14-летний парень (фото)

Парень имеет рост 170 см, худощавого телосложения, смуглый, овальное лицо, светло-русые волосы, карие глаза, был одет в бордовую спортивную мастерку с капюшоном, синие джинсы, синюю вязаную шапку, синие кроссовки, носит очки полукруглыми формы в черной оправе, при себе имеет портфель черного цвета с большой застежкой, серый вязаный свитер, спортивный костюм красного цвета.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о возможном местонахождении ребенка, просят позвонить по телефону 050-222-48-44, 068-238-98-58 или 102, сообщает полиция Сумщины.
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