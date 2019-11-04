В Сумах пропал 14-летний парень (фото) 28 ноября около 7:00 утра несовершеннолетний Лукач Артур, 14 лет, житель г. Сумы, ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Парень имеет рост 170 см, худощавого телосложения, смуглый, овальное лицо, светло-русые волосы, карие глаза, был одет в бордовую спортивную мастерку с капюшоном, синие джинсы, синюю вязаную шапку, синие кроссовки, носит очки полукруглыми формы в черной оправе, при себе имеет портфель черного цвета с большой застежкой, серый вязаный свитер, спортивный костюм красного цвета.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о возможном местонахождении ребенка, просят позвонить по телефону 050-222-48-44, 068-238-98-58 или 102, сообщает полиция Сумщины.