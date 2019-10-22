Сумские патрульные задержали грабителя Экипаж патрульных получил сообщение о том, что неизвестный мужчина на ул. Металлургов отобрал у женщины мобильный телефон.

Оперативно прибывшие на место происшествия инспекторы встретили 60-летнюю заявительницу. Она рассказала, что в помещение, где она работает, зашел неизвестный ей мужчина, нанес ей несколько ударов и отобрал мобильный телефон. Женщина предоставила приметы злоумышленника, а также указала возможное направление его движения. На поиски преступника были ориентированы все экипажи.

Через некоторое время инспекторы обнаружили похожего по описанию гражданина неподалеку Сумского отдела полиции. Мужчина вел себя подозрительно, а также сильно нервничал. Во время проведения поверхностной проверки стражи порядка обнаружили в 53-летнего сумчанина мобильный телефон, достаточно похожий на средство связи заявительницы. Женщина узнала свое имущество и самого нападающего.

Патрульные сразу же вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.

По данному факту следственными открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж, соединенный с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия) УК.