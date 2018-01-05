В Сумах уже в воскресенье откроют каток Открытие ледового сезона пройдет уже в это воскресенье, 1 декабря.

В 10:00 свой первый в этом сезоне матч проведут команды Сум и Конотопа.

Уже в 12:00 на лед смогут попасть все желающие, пишет Панорама.

Каток будет работать с 8:00 до 22:00. Тем, у кого есть свои коньки, лед обойдется в 50 грн со взрослого и 30 грн с ребенка (до 12 лет). А за прокат коньков придется доплатить еще 40 и 30 грн соответственно.

По вопросам функционирования катка сумчане могут обратиться по телефону 050 511-31-85.

Кстати, юных любителей этого вида спорта приглашают записаться в секцию хоккея. Справки по тел. 050 30-27-324.