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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:48217

В Сумах уже в воскресенье откроют каток

Открытие ледового сезона пройдет уже в это воскресенье, 1 декабря.

В 10:00 свой первый в этом сезоне матч проведут команды Сум и Конотопа.

Уже в 12:00 на лед смогут попасть все желающие, пишет Панорама.

Каток будет работать с 8:00 до 22:00. Тем, у кого есть свои коньки, лед обойдется в 50 грн со взрослого и 30 грн с ребенка (до 12 лет). А за прокат коньков придется доплатить еще 40 и 30 грн соответственно.

По вопросам функционирования катка сумчане могут обратиться по телефону 050 511-31-85.

Кстати, юных любителей этого вида спорта приглашают записаться в секцию хоккея. Справки по тел. 050 30-27-324.

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