В Сумах уже в воскресенье откроют каток

В 10:00 свой первый в этом сезоне матч проведут команды Сум и Конотопа.
Уже в 12:00 на лед смогут попасть все желающие, пишет Панорама.
Каток будет работать с 8:00 до 22:00. Тем, у кого есть свои коньки, лед обойдется в 50 грн со взрослого и 30 грн с ребенка (до 12 лет). А за прокат коньков придется доплатить еще 40 и 30 грн соответственно.
По вопросам функционирования катка сумчане могут обратиться по телефону 050 511-31-85.
Кстати, юных любителей этого вида спорта приглашают записаться в секцию хоккея. Справки по тел. 050 30-27-324.
На главной площади Сум начали монтаж катка с искусственным льдом....
Сегодня, 3 декабря, на стадионе «Аванград» откроют каток....
В субботу, 27 января, в парке им. И. Кожедуба (возле летней эстрады) состоится открытие катка....
7 января в Сумах на пл. Независимости заработал каток с искусственным льдом....
Любителей покататься на коньках ждут на открытии катка в центре Сум....