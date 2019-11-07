В Сумах силовики соревновались на волейбольной площадке Команда пограничников Сумского отряда заняла первое место в соревнованиях по волейболу.

28 ноября в г. Сумы на базе спортивного комплекса «Динамо» прошли соревнования на первенство Сумской областной организации физкультурно-спортивного общества «Динамо» Украины по волейболу среди правоохранительных органов Сумщины.

В финальных играх приняли участие пять команд от Сумского пограничного отряда, УСБУ в Сумской области, ГУНП Украины в Сумской области, Сумского филиала Харьковского национального университета внутренних дел и Управления ГСЧС Украины в Сумской области.

По результатам соревнований первое место заняла команда Сумского пограничного отряда, которая в финале со счетом 2:0 победила команду УСБУ. Третье место досталось команде Управления ГСЧС Украины в Сумской области.

Команде-победителю вручен кубок и грамоту СОО ФСО «Динамо» Украины. Лучшим атакующим игроком соревнований признан игрок команды Сумского пограничного отряда Дмитрий Лифинцев, лучшим блокирующим - игрок команды УСБУ в Сумской области Александр Максименко, а лучшим свободным защитником - игрок команды Управления ГСЧС Украины в Сумской области Денис Краминский.