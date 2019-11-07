В Кролевце прямо на ходу загорелся «Жигуль»

28 ноября в 12:06 к спасателям поступило сообщение, что горит легковой автомобиль ВАЗ по ул. Европейская, в г. Кролевец. По вызову выезжал дежурный караул 22-й Государственной пожарно-спасательной части.
Как стало известно, во время движения авто загорелся моторный отсек из-под капота начали выходить дым и пламя. Водитель пытался самостоятельно укротить возгорание, используя огнетушитель. Поняв, что это ему не под силу, он обратились за помощью на линию экстренного вызова «101». Прибыв на вызов и использовав на тушение до 1 т воды, в 12:08 пожар был локализован и не допущено взрыва газового баллона, в 12:09 ликвидирован.
Причина пожара устанавливается.
Всего на месте происшествия работало 8 человек личного состава и две единицы специальной техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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