Семья из Глухова снимается в популярном шоу

Действительно, стартовал съемочный процесс, а героями шоу стала семья Терещенко – Юрий и Тереза. По условиям контракта, разглашать подробности телесъемки участникам не рекомендуется. Но известно, что Тереза стала “новой мамой” для семьи из Западной Украины, г.Берегово.
Выпуск с участием наших земляков выйдет на экраны весной 2020 года, пишет Глухів.інфо.
Синопсис 1+1: «Міняю жінку» — документальное реалити-шоу на телеканале 1+1, где две совершенно разные семьи обмениваются женами на целую неделю. В проекте принимают участие семьи с разным социальным статусом, привычками, семейными ценностями, правилами и даже менталитетом, ведь обмен женами происходит не только на просторах Украины, но и далеко за ее пределами. «Міняю жінку» — программа, которая ломает стереотипы и меняет привычную жизнь многих семей.
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