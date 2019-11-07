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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:25223

Семья из Глухова снимается в популярном шоу

28 ноября на улицах Глухова были замечены профессиональные камеры. Осведомленные источники подсказали журналистам, что снимают “Міняю жінку“.

Действительно, стартовал съемочный процесс, а героями шоу стала семья Терещенко – Юрий и Тереза. По условиям контракта, разглашать подробности телесъемки участникам не рекомендуется. Но известно, что Тереза стала “новой мамой” для семьи из Западной Украины, г.Берегово.

Выпуск с участием наших земляков выйдет на экраны весной 2020 года, пишет Глухів.інфо.

Синопсис 1+1: «Міняю жінку» — документальное реалити-шоу на телеканале 1+1, где две совершенно разные семьи обмениваются женами на целую неделю. В проекте принимают участие семьи с разным социальным статусом, привычками, семейными ценностями, правилами и даже менталитетом, ведь обмен женами происходит не только на просторах Украины, но и далеко за ее пределами. «Міняю жінку» — программа, которая ломает стереотипы и меняет привычную жизнь многих семей.

 
Досуг Глухов Телешоу

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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