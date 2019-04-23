На Сумщине уже больше года не могут начать суд над разгонщиками Майдана В Белополье снова отложили подготовительное судебное заседание по делу в отношении бывших прокурора Сумской области, заместителей и прокуроров прокуратуры г. Сумы, следователей Сумского ГО УМВД Украины в Сумской области.

По ходатайству защитников обвиняемых суд отложил подготовительное судебное заседание в уголовном производстве по обвинительному акту по фактам незаконного препятствования в январе 2014 года организации и проведения собраний и митингов в г. Сумы путем безосновательного привлечения граждан, принимавших в них участие, к уголовной ответственности и содержания их под стражей в качестве меры пресечения, а также по факту совершения заведомо незаконного задержания, по признакам уголовных преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 371, частью 1 статьи 372, статьей 340, частью 2 статьи 343 Уголовного кодекса Украины, на 14:00 час 23 декабря 2019 года.

Председательствующий судья - Свиргуненко Ю.М.

Для информации: санкция ч. 3 ст. 371 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Санкция ч. 1 ст. 372 УК Украины предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

Санкция ст. 340 УК Украины предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до 2 лет или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

Санкция ч. 2 ст. 343 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 4 лет, сообщает Белопольский райсуд.

Напомним: генпрокуратура завершила расследование о разгоне майдана в Сумах в феврале 2018 года. Первое предварительное заседание должно было пройти еще в октябре 2018 года, но его все откладывают по разным причинам. Тем временем после разгона Майдана в Сумах прошло почти 6 лет.