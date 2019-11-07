В Сумах водитель маршрутки пытался дать «на лапу» патрульным (видео)

Во время патрулирования улицы Ильинская, инспекторы патрульной полиции зафиксировали факт нарушения ПДД (проезд на запрещающий сигнал светофора) водителем маршрутного транспортного средства. Патрульные остановили данное авто и сообщили мужчине причину его остановки, а также о неотвратимых последствиях, к которым это нарушение могло привести. В то же время, следует отметить, что в тот момент в салоне находилось много людей.
Чтобы не терять время пассажиров, стражи порядка сообщили, что проведут рассмотрение дела на конечной остановке общественного транспорта. Во время проверки документов, водитель начал предлагать полицейским решить вопрос более «простым и удобным» путем. Для этого он сообщил, что даст каждому из патрульных по 100 гривен, чтобы они не составляли административный материал, после чего поедет дальше.
Несмотря на все предупреждения об уголовной ответственности, он настаивал на своем пути решения вопроса. Он даже достал средства и начал спрашивать, как их лучше передать.
Патрульные вызвали на место происшествия следователей для документирования факта предложения неправомерной выгоды. На нарушителя все же составили административный материал по ч. 2 ст. 122 (проезд на запрещающий сигнал светофора) КоАП, а следователи открыли уголовное производство по ст. 369 (Предложение неправомерной выгоды должностному лицу) УК.
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