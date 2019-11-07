Мэр Тростянца среди людей нового времени Журнал НВ представил проект Люди нового времени — об украинцах, которые эффективнее и ярче всех двигали страну вперед в 2019-м.

Редакция уже пятый год подряд выделяет среди соотечественников подобных людей, устанавливающих новые стандарты в разных сферах жизни — от бизнеса до культуры, — и пишет их краткие истории, доказывающие: не только власть способна изменить Украину, но и ее граждане.

Среди участников мэр Тростянца Юрий Бова, который попал в список «За изменение стандартов жизни в своем городе».

Уже 14 лет Юрий Бова руководит 23-тысячным Тростянцом. И если в первые годы его мэрства городок был известен исключительно благодаря своей кондитерской фабрике, то теперь эксперты стабильно называют Тростянец лидером в рейтингах самых благоустроенных населенных пунктов страны. Немалая заслуга в этом принадлежит Бове, которого местные жители четырежды переизбирали городским головой.

Уже за первую его каденцию муниципальная власть перевела весь жилой фонд на индивидуальное отопление, отремонтировала все водоснабжение и начала важный процесс привлечения горожан к управлению Тростянцом. Сегодня совет представителей улиц и многоквартирных домов — активный совещательный орган при мэрии, формирующий бюджетные приоритеты.

«Все города конкурируют друг с другом. За инвесторов, за жителей, за социально-экономическое развитие. Если есть инвестиции, есть рабочие места, город развивается, жители в нем остаются и прибывают. Нет — они постепенно мигрируют в соседние города, где условия жизни лучше, а ты остаешься главой депрессивного города», — поясняет Бова.

За последние девять лет сумма прямых инвестиций в Тростянец составила более $ 210 млн. В городе ежегодно проходит четыре международных фестиваля, включая рок-музыкальный Схід-Рок и форум классической музыки Чайковський Fest. Все эти акции привлекают до 30 тыс. туристов в год, пишет НВ.

Также в списке премьер-министр Украины Алексей Гончарук, замминистра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Лана Зеркаль, режиссер Олег Сенцов, гендиректор госконцерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичюс, главный тренер национальной сборной по футболу Андрей Шевченко и др.