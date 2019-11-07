В Сумах из-за аварии остановились троллейбусы (обновлено)

Как сообщили в патрульной полиции Сумщины, автомобиль «Хюндай Аксент», который стоял у края проезжей части, начал движение, повернув, но водитель не удостоверился в безопасности маневра и допустил столкновение с «Мерседесом», который ехал мимо. Сейчас ДТп оформляется.
Автомобили перекрыли одну полосу движения, из-за чего не могут проехать троллейбусы в направление Центрального рынка.
Движение троллейбусов по маршрутам восстановлено с 12:28.
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