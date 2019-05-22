На Сумщине определили лучших студентов года 28 ноября состоялась в Сумах молодежная программа «Студент года-2019».

Студенчество из пяти вузов области соревновались в различных сферах студенческой жизни, демонстрируя незаурядные творческие, интеллектуальные достижения а также высокий уровень социальной активности и общественного сознания.

Для определения победителей каждой номинации были приглашены эксперты из числа авторитетных лиц в каждой отрасли.

Каждый участник (по номинациям) предоставил информацию о своей деятельности, работе, творческих, научных или спортивных достижениях в течение последнего учебного года, награды, знаки отличия, публикации, фото, видеоматериалы.

Компетентные эксперты жюри определяли лучших, каждый в своей номинации. Ими стали:

Лучший студент - общественный деятель - Ковалевский Никита, студент Сумского государственного университета.

Лучший студент-медийщик - Хачатарьян Карина, студентка Сумского государственного университета.

Лучший студент-ученый - Любчак Ирина, студентка Сумского государственного университета.

Лучший студент-спортсмен - Кривонос Анна, студентка Глуховского национального педагогического университета им. А. Довженко.

Лучший студент-волонтер - Кравченко Инна, студентка Сумского государственного университета.

Лучший студент-вокалист - Бублий Александра, студентка Сумского государственного университета.

Лучший студент-танцор - Цигикал Елена, студентка Глуховского национального педагогического университета им. А. Довженко.

Лучший студент - оригинальный жанр - Острога Мария, студентка Сумского государственного педагогического университета им. А.С. Макаренко.

В номинации Лучший студент (комплексная характеристика) соревновались студенты, победившие на вузовских этапах конкурса: Мартыненко Анастасия (СНАУ), Луцик Ангелина (СумГПУ им. А.С.Макаренко), Ковалевский Никита (СумГУ), Гайдар Марина (СФ ХНУВД) и Бутко Сергей (ГНПУ им.О. Довженко).

После просмотра конкурсных программ каждого претендента на победу и детального обсуждения членами жюри был определен победитель.

В этом году победу в номинации «Лучший студент» получил Бутко Сергей, студент Глуховского национального педагогического университета им. А. Довженко.

Все победители получили дипломы, подарки от организаторов, а главный победитель еще и сертификат на 5000 грн на поддержку молодежного мероприятия.