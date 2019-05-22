Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:31487

На Сумщине определили лучших студентов года

28 ноября состоялась в Сумах молодежная программа «Студент года-2019».

Студенчество из пяти вузов области соревновались в различных сферах студенческой жизни, демонстрируя незаурядные творческие, интеллектуальные достижения а также высокий уровень социальной активности и общественного сознания.

Для определения победителей каждой номинации были приглашены эксперты из числа авторитетных лиц в каждой отрасли.

Каждый участник (по номинациям) предоставил информацию о своей деятельности, работе, творческих, научных или спортивных достижениях в течение последнего учебного года, награды, знаки отличия, публикации, фото, видеоматериалы.

Компетентные эксперты жюри определяли лучших, каждый в своей номинации. Ими стали:

Лучший студент - общественный деятель - Ковалевский Никита, студент Сумского государственного университета.

Лучший студент-медийщик - Хачатарьян Карина, студентка Сумского государственного университета.

Лучший студент-ученый - Любчак Ирина, студентка Сумского государственного университета.

Лучший студент-спортсмен - Кривонос Анна, студентка Глуховского национального педагогического университета им. А. Довженко.

Лучший студент-волонтер - Кравченко Инна, студентка Сумского государственного университета.

Лучший студент-вокалист - Бублий Александра, студентка Сумского государственного университета.

Лучший студент-танцор - Цигикал Елена, студентка Глуховского национального педагогического университета им. А. Довженко.

Лучший студент - оригинальный жанр - Острога Мария, студентка Сумского государственного педагогического университета им. А.С. Макаренко.

В номинации Лучший студент (комплексная характеристика) соревновались студенты, победившие на вузовских этапах конкурса: Мартыненко Анастасия (СНАУ), Луцик Ангелина (СумГПУ им. А.С.Макаренко), Ковалевский Никита (СумГУ), Гайдар Марина (СФ ХНУВД) и Бутко Сергей (ГНПУ им.О. Довженко).

После просмотра конкурсных программ каждого претендента на победу и детального обсуждения членами жюри был определен победитель.

В этом году победу в номинации «Лучший студент» получил Бутко Сергей, студент Глуховского национального педагогического университета им. А. Довженко.

Все победители получили дипломы, подарки от организаторов, а главный победитель еще и сертификат на 5000 грн на поддержку молодежного мероприятия.

Общество Лучший студент года Студенты

По тематике

Вчера 10:00

В Сумах студентки сошлись за теннисным столом

В Сумах прошла ХХVI областная спартакиада среди с высших учебных заведений I-II уровней аккредитации....

В Сумах разыграли студенческую спартакиаду по настольному теннису
27.11.2019 12:56

В Сумах разыграли студенческую спартакиаду по настольному теннису

В Сумах определили победителей областных соревнований по настольному теннису среди учащихся профессионально (профессионально-техническое) учебных заведений....

Студенти області зберуться в Сумах на святкову молодіжну програму
27.11.2019 09:07

Студенти області зберуться в Сумах на святкову молодіжну програму

У четвер, 28 листопада, студенти області зберуться в Сумах на святкову молодіжну програму «Студент року – 2019»....

В Сумах студенты бегали милю
31.05.2019 12:33

В Сумах студенты бегали милю

Сегодня, 31 мая, в Сумах состоялся Всеукраинский забег на дистанцию 1 миля (1609 м) среди студенческой молодежи....

5 самых талантливых студентов Сумщины посетят Китай по программе обмена
22.05.2019 17:20

5 самых талантливых студентов Сумщины посетят Китай по программе обмена

Между образовательными и научными учреждениями Сумщины и провинций Китая подписан меморандум....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.