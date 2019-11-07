Мэра Сум проверили на ВИЧ

За полтора часа протестовали около сотни человек. Во всех тест показал отрицательный результат.
Городской голова Александр Лысенко собственным примером призвал подчиненных проходить тестирование на ВИЧ.
Протестироваться на ВИЧ сумчане могут в любое время, обратившись к врачу первичного звена, с которым подписана декларация. Анализ бесплатный, а быстрые тесты, заверила в. о. начальника отдела здравоохранения Елена Чумаченко, есть в достаточном количестве.
Не затягивать с тестирования советуют людям, которые часто болеют, в случае немотивированного потери веса тела или возможного инфицирования, безболезненном увеличении лимфатических узлов и др.
В прошлом году в городских центрах первичной медико-санитарной помощи обследовали 348 горожан (у двух обнаружили ВИЧ-инфекцию), в 2019 году - 1027 сумчан.