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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские бойцы вернулись с медалями с кубка мира

22-24 ноября в итальянском городе Монтекатини-Терме проходил кубок Мира по каратэ WKMO.

Турнир, который принял на татами 1380 атлетов из 19 стран и 4 континентов.

В составе представителей Украины были спортсмены СК «Будо Спорт» под руководством Виталия Сахнюка, которые в сложной и упорной борьбе на татами показали превосходный результат. Так, 8 представителей СК «Будо Спорт» завоевали 10 медалей разного уровня в различных видах программы Кубке, а именно: 4 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовых.

Спорт Каратэ

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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