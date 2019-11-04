Сумские бойцы вернулись с медалями с кубка мира 22-24 ноября в итальянском городе Монтекатини-Терме проходил кубок Мира по каратэ WKMO.

Турнир, который принял на татами 1380 атлетов из 19 стран и 4 континентов.

В составе представителей Украины были спортсмены СК «Будо Спорт» под руководством Виталия Сахнюка, которые в сложной и упорной борьбе на татами показали превосходный результат. Так, 8 представителей СК «Будо Спорт» завоевали 10 медалей разного уровня в различных видах программы Кубке, а именно: 4 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовых.