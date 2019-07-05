Демонтировать нельзя оставить: мэр Сум снова пообещал бороться с МАФией

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал депутат Сумского горсовета Дмитрий Лантушенко.
«Демонтировать нельзя оставить.
В каком месте поставить точку отныне зависит от городского головы и его команды.
Сегодня в 8.00 утра вместе с Владимиром Войтенко (первый заммэра Сум – Ред.) и начальником городского ГАСКа осмотрели незаконную застройку сквера на Интернационалистов.
Поражен, как без оформления земельного участка (!) и разрешительных документов (!!) можно в зеленой зоне (!!!) построить торговый центр минимум в 300 кв.м. Да еще и разрушить забор, который принадлежит общине города.
Дано поручение ГАСК подготовить все документы для вынесения вопроса на исполком о демонтаже сооружения.
P.S. Впоследствии, на другом мероприятии встретился с мэром Александром Лысенко, который лично подтвердил намерения освободить сквер от незаконного имущества», - написал депутат.
Напомним: мэр Сум дал поручение готовить проект решения о демонтаже еще в среду на сессии Сумского горсовета после депутатского запроса Дмитрия Лантушенко.
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