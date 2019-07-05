Демонтировать нельзя оставить: мэр Сум снова пообещал бороться с МАФией Мэр Сум Александр Лысенко пообещал демонтировать незаконно построенный в сквер на ул. Интернационалистов магазин.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал депутат Сумского горсовета Дмитрий Лантушенко.

«Демонтировать нельзя оставить.

В каком месте поставить точку отныне зависит от городского головы и его команды.

Сегодня в 8.00 утра вместе с Владимиром Войтенко (первый заммэра Сум – Ред.) и начальником городского ГАСКа осмотрели незаконную застройку сквера на Интернационалистов.

Поражен, как без оформления земельного участка (!) и разрешительных документов (!!) можно в зеленой зоне (!!!) построить торговый центр минимум в 300 кв.м. Да еще и разрушить забор, который принадлежит общине города.

Дано поручение ГАСК подготовить все документы для вынесения вопроса на исполком о демонтаже сооружения.

P.S. Впоследствии, на другом мероприятии встретился с мэром Александром Лысенко, который лично подтвердил намерения освободить сквер от незаконного имущества», - написал депутат.

Напомним: мэр Сум дал поручение готовить проект решения о демонтаже еще в среду на сессии Сумского горсовета после депутатского запроса Дмитрия Лантушенко.

Напомним: решение о демонтаже незаконно установленного забора возле 12-ой школы, который за лето превратился в стену с проемами для окон и конструкциями будущей крыши, было приянто исполкомом 3,5 месяца назад, но забор все еще стоит…