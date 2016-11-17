В Сумской областной детской больнице открыли семейную комнату Фонд Дом Рональда МакДональда открыл Семейную комнату в Сумской областной детской клинической больнице.

Здесь родные больных детей смогут отдохнуть, переночевать и провести время с ребенком.

«Когда мы были по обмену опытом во Львовской областной детской клинической больнице «ОХМАТДЕТ», мы увидели их семейную комнату. По приезду в Сумы решили подать заявку в Фонд, чтобы сделать подобную у нас. И нам удалось получить грант. Мы провели переговоры с руководством Фонда, обращались к главе депутатского корпуса Владимиру Токарю, чтобы выделить площади в больнице для обустройства комнаты. Он поддержал проект. И уже сегодня, через год мы открываем самую большую на сегодня в Украине Семейную комнату», - рассказал главный врач Сумской областной детской клинической больницы Игорь Змысля.

Семейная комната имеет площадь 180 м кв. Здесь обустроена игровая комната, созданы комнаты отдыха, санузлы, прачечная, кухня, причем все ориентировано и на инклюзивность. Подобный проект внедрен в 24 странах мира. Он позволяет привлекать семью к лечению ребенка. А это улучшает качество лечения, уменьшает риски получить ребенком психологические травмы, уменьшает уровень стресса для родителей.

Директор Фонда Дом Рональда МакДональда Галина Соловей рассказала, что они принимают во внимание три критерия, когда выбирают, где обустраивать Семейные комнаты. Первый - желание главного врача работать в проекте, второй - насколько больница значима для региона и какое количество детей в ней лечится, третий - насколько выделено для семейной комнаты помещения позволяет максимизировать помощь. Сейчас в Украине всего четыре подобные комнаты: в Киеве, Львове, Виннице и Сумах. В нашей детской больнице она самая больша. На ее ремонт и обустройство Фонд потратил 4 млн грн.

Благодаря Семейной комнате родители и родные больных детей смогут как можно дольше быть рядом с ними, чтобы помогать своим детишкам преодолеть болезнь и также помогать врачам в уходе. Они будут иметь место, где набраться сил, попить кофе, разогреть обед и даже переночевать. Комната работает круглосуточно, бесплатная для посещения и полностью содержится за счет Фонда, пишет сайт облсовета.