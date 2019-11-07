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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:25335

В Сумах неизвестные срезали часть зеленых насаждений возле депаратмента (видео)

В ночь со среды на четверг, с 27 на 28 ноября, неизвестные срезали и унесли с собой часть декоративных кустов у здания, где расположен департамент обеспечения ресурсных платежей на ул. Садовой.

Руководство структурного подразделения просит сознательных граждан, которые располагают информацией об этом инциденте или узнали мужчину и женщину, которые зафиксировали камеры департамента, сообщить по тел.: 70-04-04 или на электронный адрес: dresurs@smr.gov.ua.

Право Вандализм Кража

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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