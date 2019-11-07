В Сумах неизвестные срезали часть зеленых насаждений возле депаратмента (видео) В ночь со среды на четверг, с 27 на 28 ноября, неизвестные срезали и унесли с собой часть декоративных кустов у здания, где расположен департамент обеспечения ресурсных платежей на ул. Садовой.

Руководство структурного подразделения просит сознательных граждан, которые располагают информацией об этом инциденте или узнали мужчину и женщину, которые зафиксировали камеры департамента, сообщить по тел.: 70-04-04 или на электронный адрес: dresurs@smr.gov.ua.