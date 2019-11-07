В Сумах сразу две аварии с маршрутками

Сначала, около 14.00 на ул. Металлургов автомобиль «Шевроле Нива», пересекая перекресток, не предоставил «Руте» преимущества в движении и допустил столкновение. Обе машины получили механические повреждения, никто не пострадал. На водителя «Нивы» патрульные составили админпротокол по ст. 124 (совершение ДТП).
Вторая авария произошла спустя час на перекрестке ул. Харьковская и СКД. Маршрутка поворачивая с ул. Харьковская налево на ул. СКД, не предоставила преимущества автомобилю «Фольксваген», который ехал прямо. Произошло столкновение, авто получили механические повреждения, никто не пострадал. Сейчас на месте работает патрульная полиция, которая оформляет ДТП.
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