В Сумах на ходу загорелся «БМВ»

Как сообщили в патрульной полиции, происшествие произошло на Прокофьевском мосту. Прямо на ходу водитель заметил, как из-под капота его автомобиля пошел дым, было небольшое возгорание. Он вызвал пожарных, но справился до их приезда при помощи огнетушителя. Никто не пострадал.
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