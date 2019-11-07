В Сумах на ходу загорелся «БМВ» Сегодня, 29 ноября, в Сумах около 14.25 произошло возгорание автомобиля «БМВ».

Как сообщили в патрульной полиции, происшествие произошло на Прокофьевском мосту. Прямо на ходу водитель заметил, как из-под капота его автомобиля пошел дым, было небольшое возгорание. Он вызвал пожарных, но справился до их приезда при помощи огнетушителя. Никто не пострадал.