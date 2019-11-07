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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:0723

В Сумах взяли под стражу подозреваемого в убийстве женщины-риелтора

Следственный судья Ковпаковского райсуда Сум Александр Литовченко удовлетворил ходатайство прокуратуры и назначил подозреваемому в убийстве 46-летней риэлтора меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Как отметила прокурор, подозреваемый Богдан Ворона 22 ноября около 12:00 пришел в агентство недвижимости и требовал от женщины вернуть ему 400 грн за, по его мнению, некачественные услуги по поиску съемной квартиры. Получив отказ, он достал нож, который принес с собой, и ударил им женщину в шею. От удара та упала, и подозреваемый, по словам прокурора, нанес ей еще не менее 20 ударов в шею лицо, руки, туловище. После этого он умылся, забрал нож и телефон жертвы, на который неоднократно звонил, закрыл ее ключами офис и скрылся с места происшествия. После чего сжег вещи и выбросил телефон и нож, пишет sumy.today.

Сам Богдан Ворона заявил в суде, что полностью признает свою вину и попросил оставить его за решеткой, так как он хочет понести ответственность за содеянное.

Защитница подозреваемого акцентировала внимание суда на том, что ее подзащитный добровольно пришел в полицию и рассказал обстоятельства совершенного им преступления. Добровольно показал, где сжег вещи и выбросил телефон и нож. Защитница просила вместо содержания под стражей назначить психиатрическое обследование и лечение. Она считает, что он не осознает своих действий.

Однако суд решил ходатайство прокурора удовлетворить и отправить подозреваемого в СИЗО.

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