В центре Сум снова авария Сегодня, 29 ноября, около 17.20 произошло очередное ДТП в Сумах.

Теперь - на перекрестке ул. Харьковской, Покровской площади и ул. Героев Сумщины. Пока затруднено движение транспорта с Покровской площади в направлении Харьковской и Героев Сумщины. На месте работают патрульные.