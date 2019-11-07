В центре Сум снова авария

Теперь - на перекрестке ул. Харьковской, Покровской площади и ул. Героев Сумщины.
Пока затруднено движение транспорта с Покровской площади в направлении Харьковской и Героев Сумщины.
На месте работают патрульные.
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