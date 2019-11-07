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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:41748

В центре Сум снова авария

Сегодня, 29 ноября, около 17.20 произошло очередное ДТП в Сумах.

Теперь - на перекрестке ул. Харьковской, Покровской площади и ул. Героев Сумщины.

Пока затруднено движение транспорта с Покровской площади в направлении Харьковской и Героев Сумщины.

На месте работают патрульные.

Право Дтп

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