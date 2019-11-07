У Сумах вперше пройде SWAP-вечірка Десятий куплений під емоціями светр із Сантою, маленька сукня з випускного, татова викрутка, шкатулка з біжутерією та зайвий набір туристичного посуду. Щось із цього списку точно є у тебе вдома. Ці речі в жодному разі не можна викинути, бо вони в гарному стані, але ти вже ними не користуєшся.

Тобі і твоїм речам точно треба на SWAP-вечірку 14-го грудня о 18:00.

SWAP-вечірка — це можливість звільнити місце від речей, що більше не надихають, провести час з друзями, дізнатись більше про свідоме споживання і піти із новими цікавими знахідками. Можна віддати все, з чим ви готові розлучитись. Усі речі мають бути чистими, охайними та функціонувати. На перший раз ставимо обмеження: кожен учасник може принести до 7 речей. Усі речі, які не знайдуть нового хазяїна під час вечірки, передадуть у благодійні організації.

Так як формат для Сум новий, то треба заповнити анкету реєстрації https://forms.gle/8qffeYZbZrgMwGg37.

Вечірка пройде в Розумному хабі (вул. Кузнечна, 2).

Ще буде невеличка лекція, кіно і розіграш.

Подробиці тут.