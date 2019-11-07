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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:54277

В Кролевце 15-летнюю девушку спасли с крыши роддома

26 ноября, в 19.30, на крыше роддома Кролевецкой ЦРБ было замечено девушку.

Как позже выяснилось - это одна из учащихся местного ВПУ, 2004 года рождения. По неизвестным причинам, девушка самостоятельно забралась на крышу роддома, откуда ее доставали спасатели совместно с полицией и сотрудниками ЦРБ.

Как рассказал начальник 22-й ГПСЧ Евгений Бобров, она не шла на контакт с незнакомыми людьми, этим осложнялась спасательная операция, ведь были опасения, что она может запротестовать и сорваться с крыши. Помог знакомый девушки, который добрался до нее и уговорил оставить опасное место.

Девушка была спасена, в настоящее время находится под наблюдением врачей, пишет Сайт Кролевца.

Право Кролевец Спасатели

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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