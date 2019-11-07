В Кролевце 15-летнюю девушку спасли с крыши роддома

Как позже выяснилось - это одна из учащихся местного ВПУ, 2004 года рождения. По неизвестным причинам, девушка самостоятельно забралась на крышу роддома, откуда ее доставали спасатели совместно с полицией и сотрудниками ЦРБ.
Как рассказал начальник 22-й ГПСЧ Евгений Бобров, она не шла на контакт с незнакомыми людьми, этим осложнялась спасательная операция, ведь были опасения, что она может запротестовать и сорваться с крыши. Помог знакомый девушки, который добрался до нее и уговорил оставить опасное место.
Девушка была спасена, в настоящее время находится под наблюдением врачей, пишет Сайт Кролевца.
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