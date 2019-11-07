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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:45251

В Сумах стартовал женский чемпионат по индорхоккею

Сегодня, 29 ноября, в сумах начался первый тур чемпионата Украины по индорхоккею среди женщин.

Игры проходят во Дворце студенческого спорта СумГУ (бывший манеж).

В турнире принимают участие восемь команд, шесть из которых сумские.

Результаты игр:

«ИФК СумГПУ» - Сборная Сумской области 8:3

МСК «Сумчанка» - «СумГУ» 22:3

«Динамо» Сумы - «ОДЮСШ-КСД» Сумы 1:4

«Колос» Борисполь – Сборная г. Полтава 2:5

«ИФК СумГПУ» - «СумГУ» 8:0

«Динамо» - МСК «Сумчанка» 3:16

«Колос» - Сборная Сумской области 1:0

Сборная г. Полтава - «ОДЮСШ-КДС» 3:7

Завтра игры продолжатся с 10.00.

Спорт Индорхоккей

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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