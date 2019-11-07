В Сумах стартовал женский чемпионат по индорхоккею Сегодня, 29 ноября, в сумах начался первый тур чемпионата Украины по индорхоккею среди женщин.

Игры проходят во Дворце студенческого спорта СумГУ (бывший манеж). В турнире принимают участие восемь команд, шесть из которых сумские. Результаты игр: «ИФК СумГПУ» - Сборная Сумской области 8:3 МСК «Сумчанка» - «СумГУ» 22:3 «Динамо» Сумы - «ОДЮСШ-КСД» Сумы 1:4 «Колос» Борисполь – Сборная г. Полтава 2:5 «ИФК СумГПУ» - «СумГУ» 8:0 «Динамо» - МСК «Сумчанка» 3:16 «Колос» - Сборная Сумской области 1:0 Сборная г. Полтава - «ОДЮСШ-КДС» 3:7 Завтра игры продолжатся с 10.00.