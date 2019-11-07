В Сумах стартовал женский чемпионат по индорхоккею

Игры проходят во Дворце студенческого спорта СумГУ (бывший манеж).
В турнире принимают участие восемь команд, шесть из которых сумские.
Результаты игр:
«ИФК СумГПУ» - Сборная Сумской области 8:3
МСК «Сумчанка» - «СумГУ» 22:3
«Динамо» Сумы - «ОДЮСШ-КСД» Сумы 1:4
«Колос» Борисполь – Сборная г. Полтава 2:5
«ИФК СумГПУ» - «СумГУ» 8:0
«Динамо» - МСК «Сумчанка» 3:16
«Колос» - Сборная Сумской области 1:0
Сборная г. Полтава - «ОДЮСШ-КДС» 3:7
Завтра игры продолжатся с 10.00.
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