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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Пропавшего 14-летнего сумчанина нашли

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала начальник отдела коммуникаций ГУНП в Сумской области Эльвира Биганова.

«Субботнее утро начинаем с приятной новости! Принятыми мерами полицейские Сумского отдела полиции разыскали несовершеннолетнего Артура Лукача. Парень ушел из дома 28 ноября. Нашли его на железнодорожном вокзале. С ним все хорошо. Спасибо всем неравнодушным гражданам, представителям СМИ за помощь в поиске ребенка», - написала она.

Право Пропал ребенок

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