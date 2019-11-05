Пропавшего 14-летнего сумчанина нашли Об этом на своей странице в Фейсбуке написала начальник отдела коммуникаций ГУНП в Сумской области Эльвира Биганова.

«Субботнее утро начинаем с приятной новости! Принятыми мерами полицейские Сумского отдела полиции разыскали несовершеннолетнего Артура Лукача. Парень ушел из дома 28 ноября. Нашли его на железнодорожном вокзале. С ним все хорошо. Спасибо всем неравнодушным гражданам, представителям СМИ за помощь в поиске ребенка», - написала она.