Пропавшего 14-летнего сумчанина нашли

«Субботнее утро начинаем с приятной новости! Принятыми мерами полицейские Сумского отдела полиции разыскали несовершеннолетнего Артура Лукача. Парень ушел из дома 28 ноября. Нашли его на железнодорожном вокзале. С ним все хорошо. Спасибо всем неравнодушным гражданам, представителям СМИ за помощь в поиске ребенка», - написала она.
28 ноября около 7:00 утра несовершеннолетний Лукач Артур, 14 лет, житель г. Сумы, ушел из дома и до настоящего времени...
Сегодня, 15 ноября, в актовом зале Кролевецкого отделения полиции состоялось торжественное награждение кролевчан Сергея Хиля и Сергея Гузея, которые нашли...
Несовершеннолетнего Максима Литовцева, которого утром по заявлению его матери разыскивали полицейские, нашли....
9 ноября около 20:00 часов несовершеннолетний Литовцев Максим, 14 лет, житель г. Сумы, ушел из дома и до настоящего времени...
13-летняя София Трус, которая вчера пошла в школу и не вернулась домой, нашлась....