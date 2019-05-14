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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские воздушные акробатки отличились в столице

29 ноября в Киеве состоялся Всеукраинский чемпионат по воздушной акробатике Insperation Pole Dance Championship-2019.

Сумской спортцентр LEVEL получил кубок «Best of the best 2019» благодаря выступлению своих талантливых воспитанниц:

1-е место - Варя Виноградова, категория aerialhoop, профессионалы, дети 5-7 лет;

3-е место - Маша Соловченко, категория aerialhoop, профессионалы, дети 5-7 лет;

1-е место - Арина Гавришенко, категория aerial hoop, профессионалы, дети 8-11 лет;

1-е место Александра Кобзарь, категория aerialhoop, молодежь 16-18 лет.

Главный тренер Соловченко Виктория, тренеры: Моисеенко Ирина, Слабко Анастасия.

Спорт Воздушная акробатика

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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