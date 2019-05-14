Сумские воздушные акробатки отличились в столице

Сумской спортцентр LEVEL получил кубок «Best of the best 2019» благодаря выступлению своих талантливых воспитанниц:
1-е место - Варя Виноградова, категория aerialhoop, профессионалы, дети 5-7 лет;
3-е место - Маша Соловченко, категория aerialhoop, профессионалы, дети 5-7 лет;
1-е место - Арина Гавришенко, категория aerial hoop, профессионалы, дети 8-11 лет;
1-е место Александра Кобзарь, категория aerialhoop, молодежь 16-18 лет.
Главный тренер Соловченко Виктория, тренеры: Моисеенко Ирина, Слабко Анастасия.
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