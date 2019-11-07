На Сумщине пропал 75-летний пенсионер (фото) 75-летний житель Шостки Григорий Порухин в ночь на 29 ноября ушел из дома и до сих пор не вернулся.

Сообщение о без вести пропавшем 75-летнем Григории Порухине в полицию поступило от его невестки. Женщина рассказала, что около 2-х часов ночи он взял велосипед и отправился в неизвестном направлении. Она пыталась его остановить, однако он ее не послушал. Мобильного телефона у пенсионера нет.

На розыск без вести пропавшего мужчины ориентированы все сотрудники Шосткинского отдела полиции, соответствующее ориентирования разослано во все отделы и отделения полиции области.

На вид разыскиваемому 70-75 лет, рост 170 см, худощавого телосложения. Имеет короткие седые волосы и светлые глаза, на лице небольшая щетина.

Был одет в синюю куртку, черные джинсы, теплую синюю рубашку в клетку и вязаную жилетку, синие блейзер с надписью и замшевые кроссовки с полосами.

Полиция обращается ко всем, кому известна какая-либо информация, которая поможет в розыске Григория Порухина, сообщить в Шосткинский отдел полиции по адресу: г. Шостка, ул. Свободы, 67, или по телефонам (050) 327-91-48, или на круглосуточную линию службы «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.