Сумские биатлонисты заняли четвертое место на кубке мира Сегодня, 30 ноября, стартовал первый этап кубка мира по биатлону.

В шведском Эстерсунде прошла одиночный микст, в котором за Украину бежали и стреляли уроженцы Сумщины Анастасия Меркушина и Артем Тищенко.

Украинский дуэт был выставлен тренерами «на фарт», ведь именно в таком составе украинский одиночный микст блестяще открыл предыдущий сезон, когда в Поклюке Настя и Артем заняли бронзовую ступень подиума, пишет Biathlon.com.ua.

И на первом этапе Меркушина подтвердила свой класс стрелка и надежной эстафетчицы! Настя оказалась единственной из 26-ти соперниц, безошибочно справившейся с десятью мишенями и свой дебютный отрезок сезона закончила первой! При этом многие лидеры в условиях сильного ветра не просто использовали запасные патроны, но даже зарабатывали штрафные круги!

Лидирующая позиция буквально окрылила Артема Тищенко, который уже на дистанции начал добавлять секунды к гандикапу! И перед кем? Ближайшим преследователем украинца был именитейший немец Эрик Лессер! Мало того – и на стрельбище Артем отработал гораздо уверенней. Жаль, немного не хватило дыхания на пятый выстрел в стойке, что повлекло за собой необходимость использования запасного патрона. Но это не идет ни в какое сравнение с тем парадом ошибок, который устроили соперники позади лидера (ах, как же приятно употреблять это слово в отношении спортсмена сборной Украины!). И к экватору гонки наша команда заработал уже 28 секунд перевеса над теми же немцами! Позади шла увлекательнейшая борьба за третью позицию, но украинским фанатам было явно не до того.

Третий этап – и Меркушиной нужно было закрепить свой стартовый успех. Но отработать безошибочно, как на первом этапе, не получилось – если в лежке Настя ограничилась вполне допустимым одним запасным патроном, то стрельба стоя стала настоящим испытанием. Этот рубеж эмоционально очень тяжело дался Меркушиной. Из пяти выстрелов украинка лишь один отправила в цель, а потом тремя запасными патронами закрыла еще лишь одну мишень. Три круга штрафа разом отбросили нашу команду на шестое место, и от Артема Тищенко для борьбы за медаль требовалось чудо. Ну и ошибки соперников, конечно.

Чудо Артем, можно сказать, организовал. А как иначе охарактеризовать то, что в этой гонке приучивший к невысокой скорости спортсмен на трассе выглядел на равных с лидерами гонки! А вот ошибок соперников оказалось, увы, не достаточно. Тищенко сделал все от себя зависящее: один промах – более чем приемлемый результат стрельбы в таких сложных ветровых условиях. Но, к сожалению, этого хватило лишь для «деревянной» медали – погоня за шедшим на третьем месте норвежцем Ветле Сьястадом Кристиансеном успехом не увенчалась: хотя наш спортсмен очень хорошо боролся на дистанции, ликвидировать отставание ему не удалось – Украина финишировала в 20-ти секундах от пьедестала почета…

А в борьбе за победу разыгралась настоящая драма со счастливым для хозяев первого этапа Кубка мира концом. Сборная Германии воспользовалась неудачей украинцев и вырвалась в лидеры. Находились в этом статусе немецкие биатлонисты до последнего огневого рубежа, когда Эрик Лессер, имевший 14 секунд запаса на старте своего этапа, в решающий момент дрогнул! Круг штрафа Германии позволил выскочить на первую позицию шведскому дуэту, хотя после первого этапа казалось, что путь на подиум для хозяев трассы заказан. Ханна Эберг уже в первой стрельбе ушла на штрафной круг, добавив в стойке еще один и передав эстафету 13-й! Но затем сама Ханна и ее партнер в этой гонке Себастьян Самуэльссон методично отыгрывались – вплоть до первой позиции, которую они заняли после заключительной стрельбы и не упустили до финиша!

Немецкой команде пришлось довольствоваться второй позицией, а бронза осталась за норвежцами. При этом любопытно, что ни одна из 26-ти стартовавших команд не сумела пройти гонку без штрафных кругов.

Для украинской команды, несмотря на неудачу на одном огневом рубеже, этот одиночный микст, безусловно, стоит занести в актив. Наши спортсмены показали, что готовы бороться на равных с сильнейшими соперниками, а значит, сезон обещает быть очень интересным!

Одиночная смешанная эстафета

1. Швеция (2+11) 36:42,1

2. Германия (1+9) +18,1

3. Норвегия (1+16) +40,1

4. Украина (3+6) +56,9

5. Эстония (1+8) +1:01,6

6. США (1+16) +1:17,0

Напоминаем, что сегодня в 16:00, в Остерсунде, пройдет смешанная эстафета - вторая гонка первого соревновательного дня в рамках первого этапа Кубка мира. В ней побежит и сумчанка Вита Семеренко.