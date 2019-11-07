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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:40165

Сумские баскетболисты обыграли лидера

Сегодня, 30 ноября, прошла первая игра между «Мариуполем» и «СумДУ».

Игра чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге прошла с преимуществом гостей, которые перед туром занимали только 7-ое место в турнирной таблице группы 1 (3 победы и 3 поражения). Хозяева были лидерами (7-3).

Уже в первой четверти сумчане сделали отличный задел 10:28, а дальше потихоньку его увеличивали и довели до разгромной победы 66:91 (10-28, 14-17, 19-19, 23-27).

В составе сумчан отличились: Александр Прокопенко – 22 очка + 5 перехватов, Игорь Стародуб – 20 очков + 8 подборов + 6 передач, Григорий Алтухов – 16 очков + 6 подборов + 6 передач, Антон Решетило – 15 очков + 5 подборов, Игорь Юркевичус – 10 очков + 5 подборов, Александр Белла – 8 очков + 9 подборов.

Завтра повторная игра.

Спорт Баскетбол БК СумГУ

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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