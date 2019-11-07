В Ямполе пьяный водитель насмерть сбил женщину: сбежал, но потом пришел в полицию

Об этом пишет Ямпіль.INFO со ссылкой на районное отделение полиции.
Накануне около 19:00 на обочине дороги у Ямпольского РЭС подростки обнаружили без сознания женщину, которую в больницу забрала скорая.
Через некоторое время в отделение полиции обратился сам виновник ДТП, который признался, что около 17:00 из-за тумана и плохой видимости на дороге совершил наезд на прохожую. Однако, сначала он покинул место ДТП и только потом, осознав свои действия, решил обратиться в полицию.
Мужчина в момент аварии находился в нетрезвом состоянии. Отмечается, что он уже был судим за совершение дорожно-транспортного происшествия в 2016 году, тогда пострадал несовершеннолетний.
Потерпевшая имеет многочисленные травмы, которые могли возникнуть, как в результате столкновения с автомобилем, так и в результате падения с высокой обочины дороги. От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице.
Водитель, совершивший ДТП, сейчас находится под стражей.
Сегодня, 29 ноября, около 17.20 произошло очередное ДТП в Сумах....
Сегодня, 29 ноября, в Сумах в течение часа произошло две аварии с участием маршруток....
Второй раз за день коммунальный транспорт останавливает движение через очередное ДТП....
Сегодня, 29 ноября, в Сумах на ул. Горького произошла авария....
ДТП произошло 26 ноября, около 11:25, в Сумах на улице 8 Марта....