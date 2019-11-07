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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:49243

В Ямполе пьяный водитель насмерть сбил женщину: сбежал, но потом пришел в полицию

Пострадавшая находится в тяжелом состоянии в Ямпольской центральной районной больнице.

Об этом пишет Ямпіль.INFO со ссылкой на районное отделение полиции.

Накануне около 19:00 на обочине дороги у Ямпольского РЭС подростки обнаружили без сознания женщину, которую в больницу забрала скорая.

Через некоторое время в отделение полиции обратился сам виновник ДТП, который признался, что около 17:00 из-за тумана и плохой видимости на дороге совершил наезд на прохожую. Однако, сначала он покинул место ДТП и только потом, осознав свои действия, решил обратиться в полицию.

Мужчина в момент аварии находился в нетрезвом состоянии. Отмечается, что он уже был судим за совершение дорожно-транспортного происшествия в 2016 году, тогда пострадал несовершеннолетний.

Потерпевшая имеет многочисленные травмы, которые могли возникнуть, как в результате столкновения с автомобилем, так и в результате падения с высокой обочины дороги. От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице.

Водитель, совершивший ДТП, сейчас находится под стражей.

Право Дтп Сбил и скрылся Ямполь

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