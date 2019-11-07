Роменские футзалисты разгромили херсонских

Местный «Рятувальник» принимал дублеров чемпиона Украины «Продэексим-2» (Херсон).
Игра завершилась разгромом 11:4.
За роменчан забивали: 6 голов за 20 минут забил Владимир Чухненко, по одному - Александр Колесник, Владислав Радченко, Дмитро Баранник, Алексей Прокопчук и Сергей Бабынин.
Остальные матчи тура:
«Ураган-2-КФВ» (Ивано-Франковск) 5-0 «Черкассы» (Черкассы)
«Владимир» (Тывров) 14-3 «Бердянск» (Бердянск)
После 4 туров «Рятувальник» с «ДЕ Трейдинг» (Николаевка, Донецкая обл.) и «Владимиром» делят первое-третье места, у всех по 9 очков, но у тывровцев на матч больше.
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