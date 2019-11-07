Сумчанка устроила аварию на Бандеры В результате столкновения двух автомобилей травмирована женщина-водитель.

29 ноября, около 10 часов, на улице Степана Бандеры 41-летняя женщина, управляя автомобилем Chevrolet Niva, по предварительным данным, не соблюдала безопасной дистанции и скорости движения, после чего допустила столкновение с автомобилем Peugeot Partner.

В результате ДТП водитель транспортного средства Chevrolet Niva получила телесные повреждения - ушиб грудной клетки.

Патрульные огородили место происшествия и вызвали следственно-оперативную группу. Сейчас делом занимаются следователи.