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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:082

Сумчанка устроила аварию на Бандеры

В результате столкновения двух автомобилей травмирована женщина-водитель.

29 ноября, около 10 часов, на улице Степана Бандеры 41-летняя женщина, управляя автомобилем Chevrolet Niva, по предварительным данным, не соблюдала безопасной дистанции и скорости движения, после чего допустила столкновение с автомобилем Peugeot Partner.

В результате ДТП водитель транспортного средства Chevrolet Niva получила телесные повреждения - ушиб грудной клетки.

Патрульные огородили место происшествия и вызвали следственно-оперативную группу. Сейчас делом занимаются следователи.

Право Дтп

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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