Сумчанка устроила аварию на Бандеры

29 ноября, около 10 часов, на улице Степана Бандеры 41-летняя женщина, управляя автомобилем Chevrolet Niva, по предварительным данным, не соблюдала безопасной дистанции и скорости движения, после чего допустила столкновение с автомобилем Peugeot Partner.
В результате ДТП водитель транспортного средства Chevrolet Niva получила телесные повреждения - ушиб грудной клетки.
Патрульные огородили место происшествия и вызвали следственно-оперативную группу. Сейчас делом занимаются следователи.
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