Украина провалила смешанную эстафету: но сумчанка была лучшей Стартовый день соревнований в Кубке мира по биатлону продолжился в шведском Остерсунде смешанной эстафетой.

На первом этапе в составе сборной Украины вышла настоящий мастер стартовых этапов сумчанка Вита Семеренко. Два круга вместе со стрельбой лежа наша олимпийская чемпионка прошла в группе лидеров. И вполне могла бы оставаться в компании сильнейших и до финиша, если бы… не последний выстрел в стойке. Промахнувшись, Вита попыталась отработать наверняка, долго выцеливала, но все равно закрыла непослушную мишень только со второй дополнительной попытки. В итоге фавориты гонки – итальянки – в лице Лизы Виттоцци оторвались от соперников, следом ушла команда Финляндии, а дальше – большая группа претендентов на призы, в том числе и Вита Семеренко, пишет biathlon.com.ua.

Второй этап для нашей команды был интригующим. Дарья Блашко дебютировала в гонках Кубка мира – и сразу на эстафетном этапе! В снайперских качествах Даши сомнений не было, но хватит ли сил и крепости нервов? Гонка показала, что с самообладанием у Блашко полный порядок: единственный промах последним выстрелом в стойке она закрыла запасным патроном, и для сложного ветра на стадионе в Остерсунде это – очень неплохой показатель. А вот на дистанции дебютантка выглядела тяжеловато, уступая секунды, которые были отыграны за счет точной стрельбы. Но это и не удивительно, поскольку для Даши это – первый опыт борьбы на таком серьезном уровне. На передаче своего этапа Блашко была седьмой. Полторы минуты отставания от лидирующих итальянок не оставляли шансов на борьбу за победу, а вот «цветочные» места были нашей команде вполне по силам.

Мужская часть эстафеты оказалась ослаблена пропуском гонки Дмитрием Пидручным, который неожиданно перед гонкой столкнулся с проблемами с болью в спине. В отсутствие капитана особая ответственность ложилась на Артема Приму, которому важно было сохранить команду в борьбе за высокие позиции. Увы, уже первый рубеж оказался неудачным для Артема: круг штрафа отбросил его за пределы десятки лучших, и все, что удалось сделать до финиша – подняться на девятую позицию за счет более качественной стойки и самоотверженной борьбы на последнем круге.

Тарасу Лесюку пришлось на протяжении четвертого этапа идти в плотной группе, борющейся за 7-12 места. Но напряжение в гонке, когда рядом с тобой стреляет ни кто-нибудь, а Мартен Фуркад, запредельное, и этого давления наш молодой спортсмен не выдержал: два запасных в лежке, круг штрафа в стойке – и итоговое место нашей команды только 15-е.

А борьба за победу в этой гонке получилась неожиданно интересной. Итальянские спортсмены уже к окончанию третьего этапа оформили минутный перевес над соперниками, и финишеру апеннинцев Доминику Виндишу растерять такой гандикап было невероятно сложно. Но Доминик попытался пощекотать нервы партнерам по команде и болельщикам, когда пятую мишень в лежке закрыл только с третьей попытки. А потом – еще два промаха в стойке, и ураганно отмолотивший вторую стрельбу Йоханнес Бё вышел всего в 12-ти секундах позади!

…Это было дежа-вю: Йоханнес второй в Остерсунде, изо всех сил догоняет лидера, и нервно сплевывает в сторону на финишной прямой, не дотянувшись до победы всего пару-тройку секунд. Почти год назад – следом за Дмитрием Пидручным, сегодня – за Домиником Виндишем. Итальянцы провели гонку ровно, и заслуженно победили. А норвежская команда вновь показала свою силу, но братья Бё оказались не в силах отыграть гандикап после промахов девушек.

Как и одиночный микст, эта гонка оказалась счастливой для хозяев этапа. Этот состав шведской команды был далеко не фаворитом смешанной эстафеты, а потому бронзовая ступень подиума – большое достижение скандинавской сборной. А к разочарованиям первого дня стоит в первую очередь отнести команду Франции: после грандиозного провала Сельи Эмонье на первом этапе (21-е место и плюс две минуты к лидерам), впоследствии олимпийские чемпионы в этой дисциплине сумели подняться лишь до девятого места. Позитивом для команды сожжет быть разве что хорошая форма Мартена Фукркада, который стал вторым на своем этапе, уступив, правда, Йоханнесу Бё почти 23 секунды.

Уже завтра все, кто остались недовольны результатами командных дисциплин, смогут реабилитироваться в личной гонке – в воскресенье первый этап Кубка мира в Остерсунде продолжится мужским и женским спринтами.

Смешанная эстафета

1. Италия (0+9) 1:05:56,1

2. Норвегия (0+15) +4,1

3. Швеция (0+11) +59,9

4. Россия (1+13) +1:44,9

5. Австрия (1+10) +1:53,6

6. Швейцария (1+15) +1:55,5

...

15. Украина (2+12) +3:52,3