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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 18:58341

Сумчанки лидируют в чемпионате Украины по индорхоккею

Сегодня, 30 ноября, в Сумах завершился первый тур чемпионата Украины по индорхоккею среди женщин.

Игры проходили во Дворце студенческого спорта СумГУ (бывший манеж).

В турнире принимают участие восемь команд, шесть из которых сумские.

Результаты игр субботы:

«СумГУ» - «ОДЮСШ-КСД» Сумы 2:3

Сборная Сумской области – Сборная г. Полтава 4:4

МСК «Сумчанка» – «Колос» Борисполь 13:0

«ИФК СумГПУ» - «Динамо» Сумы 7:1

«СумГУ» - Сборная г. Полтава 6:4

«ОДЮСШ-КСД» - «Колос» 3:2

МСК «Сумчанка» - «ИФК СумГПУ» 13:4

Сборная Сумской области - «Динамо» 2:6

После 4 игр у «Сумчанки» и «ОДЮШ» по 16 очков, дальше «ИФК СумГПУ» - 13, «Динамо» - 10, полтавчанки – 8, «СумГУ» и «Колос» - по 7, сборная Сумщины – 5.

Следующий тур пройдет также в Сумах уже в январе 2020 года.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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